Москва предложила бизнесу пять нежилых помещений по льготной ставке

В столице выставили на торги по аренде на льготных условиях пять нежилых помещений для представителей малого и среднего бизнеса. Общая площадь объектов превышает 800 квадратных метров, а свободное назначение дает возможность использовать их под различные коммерческие цели. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Аренда нежилых помещений по льготной ставке позволяет предпринимателям вести и развивать свой бизнес на выгодных условиях, что в свою очередь способствует росту конкуренции в городе. Москва предлагает помещения для представителей малого и среднего предпринимательства во всех районах города. В настоящее время заявочная кампания идет по пяти объектам в четырех округах столицы: по двум помещениям на юге и по одному – на северо-востоке, юго-западе города и в Зеленограде. Все объекты сдаются сроком на 10 лет», – добавил Иван Щербаков.

Минимальная льготная ставка аренды в 2022 году составляет 5 тысяч рублей за квадратный метр в год для объектов на первом этаже и выше и одну тысячу рублей, если лот расположен в подвале.

Самое просторное из предлагаемых помещений – 351,7 квадратного метра – находится в районе Орехово-Борисово Южное на первом этаже нежилого здания и имеет отдельный вход. Начальная цена аренды по нему составляет 1,7 миллиона рублей в год. Еще одно помещение на первом этаже нежилого здания и с отдельным входом предлагается в Зеленограде в районе Силино. Начальная стоимость объекта площадью 206 квадратных метров составляет 1 миллион рублей в год.

В Даниловском районе Москвы на торги выставлен лот площадью 228,7 квадратного метра в подвале жилого дома. Начальная ставка годовой арендной платы по нему составляет 228,7 тысячи рублей.

Еще два небольших помещения площадью 43,6 и 13,3 квадратного метра предлагаются в Ломоносовском и Ярославском районах соответственно. Оба лота расположены на первых этажах многоквартирных домов, при этом самое маленькое помещение имеет отдельный вход. Начальная ставка годовой аренды по ним составляет 218 и 66,5 тысячи рублей.

Все предлагаемые лоты имеют свободное назначение и могут быть использованы предпринимателями в любых коммерческих целях. Наличие отдельного входа у лотов делает их удобным для посещения клиентов, позволяет оформить входную зону в стилистике организации.

Заявки на участие в аукционе по всем объектам можно подать до 13 мая, торги пройдут 20 мая в 10:00.

Узнать больше о выставленных на городские торги объектах, ознакомиться с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Чтобы найти объекты с льготной начальной ставкой, необходимо выбрать фильтр «СМП» в расширенном поиске.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы на сайте economy.mos.ru.

