Москва предложила бизнесу коммерческое помещение в Дорогомилове

Москва предлагает инвесторам приобрести нежилое помещение в многоквартирном доме на западе города, в районе Дорогомилово. Об этом объявил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Свободное назначение объекта даёт возможность приспособить его для разных коммерческих целей.

Лот площадью 387,7 квадратных метра занимает весь первый этаж дома по адресу: Студенческая улица, 38. Там есть кабинеты разной площади, служебные и иные помещения. Обеспечен отдельный вход с улицы. Непосредственно возле дома расположены остановки общественного транспорта, станция метро «Студенческая» находится в шаговой доступности. С учётом всех этих факторов, помещение наиболее подойдёт для развития сферы услуг.

Стоимость лота определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который назначен на 28 мая на площадке «Росэлторг». Заявки на участие в торгах принимаются до 16 мая. Подробная информация об этом лоте и другом городском имуществе, которое выставляется на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы.

Предлагаются здания и помещения под бизнес, земельные участки, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Российская столица развивает электронные сервисы для бизнеса в рамках решения задач национального проекта «Цифровая экономика».

