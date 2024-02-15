Москва предлагает бизнесу помещение в районе Щукино

Российская столица выставила на открытые торги нежилое помещение свободного назначения на северо-западе города. Оно расположено на первом этаже многоквартирного дома на улице Расплетина в районе Щукино. Об этом объявил Департамент по конкурентной политике Москвы.

Площадь помещения составляет 196,9 квадратных метра. Основная часть лота представляет собой зал с витринными окнами и отдельным входом с улицы, также есть подсобные и другие помещения. Объект наиболее подходит под размещение магазина, его также можно приспособить под офис или предприятие сферы услуг.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 марта. Онлайн-аукцион назначен на 14 марта, он пройдёт на торговой площадке «Росэлторг». Участникам понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

