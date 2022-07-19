Москва предлагает арендаторам 16 помещений под ведение бизнеса
В Москве выставлены на торги 16 помещений под ведение бизнеса в семи округах города, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Город предлагает в аренду здания и помещения под ведение бизнеса. Сейчас на столичные торги выставлено 16 объектов площадью до 552,8 кв.м. Все они сдаются сроком от года до пяти лет», – сказал Щербаков.
По его словам, среди лотов есть и готовые бизнес-решения, и помещения, коммерческое назначение которых смогут выбрать сами арендаторы.
Это могут быть и склады, и офисы, и супермаркеты или медучреждения.
Щербаков отметил, что прием заявок по этим объектам завершится с 5 по 16 августа.
Девять помещений предложат арендаторам в бизнес-центре в районе Савелки в Зеленограде, два - в Даниловском районе столицы, еще одно - в парке «Кузьминки».
Участие в торгах, которые пройдут в августе, могут принять все желающие.
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