Москва предлагает арендаторам 16 помещений под ведение бизнеса

В Москве выставлены на торги 16 помещений под ведение бизнеса в семи округах города, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город предлагает в аренду здания и помещения под ведение бизнеса. Сейчас на столичные торги выставлено 16 объектов площадью до 552,8 кв.м. Все они сдаются сроком от года до пяти лет», – сказал Щербаков.

По его словам, среди лотов есть и готовые бизнес-решения, и помещения, коммерческое назначение которых смогут выбрать сами арендаторы.

Это могут быть и склады, и офисы, и супермаркеты или медучреждения.

Щербаков отметил, что прием заявок по этим объектам завершится с 5 по 16 августа.

Девять помещений предложат арендаторам в бизнес-центре в районе Савелки в Зеленограде, два - в Даниловском районе столицы, еще одно - в парке «Кузьминки».

Участие в торгах, которые пройдут в августе, могут принять все желающие.

