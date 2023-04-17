Москва одобрила 11 предприятиям инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей

В Московском банке Сбербанка прошла конференция «Стратегия инвестирования в реальный сектор: государство, бизнес, банки», которая посвящена мерам поддержки промышленности и повышению эффективности взаимодействия между органами власти, представителями бизнес-структур и финансовыми институтами России.

Так, в ходе конференции первый замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Алексей Артемов напомнил, что в 2022 году было принято решение о компенсации инвестиционных кредитов для быстрого развития промышленности. Он отметил, что вместе с крупнейшими банками, включая Сбер, Москва предоставляет такие кредиты на срок до трех лет под три процента годовых. По словам Артемова, чтобы получить такую поддержку, необходимо предоставить кредитный договор в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Сегодня город одобрил 11 столичным предприятиям инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей», - подчеркнул Артемов.

В свою очередь вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников рассказал, что Сбер и московское правительство долгие годы сотрудничают для поддержки бизнеса и промышленности Москвы. Он отметил, что в прошлом году корпоративные клиенты смогли получить поддержку от столицы в виде компенсации процентов по ранее заключенным кредитным договорам на сумму свыше 73 миллиардов рублей.

Цыбульников подчеркнул, что Сбербанк активно участвует в реализации программы московского правительства «Земля за 1 рубль». Таким образом, по программе город заключил договоры уже с 14 инвесторами, которые планируют построить или расширить производственные объекты.

На пресс-конференции также выступила управляющий партнер компании Strategy Partners (входит в Группу Сбер) Валерия Плотникова. Она отметила, что по итогам прошлого года можно проследить смещение фокуса с оперативных мер господдержки промышленности на долгосрочные программы развития и поддержки отдельных отраслей. Это, указала Плотникова, такие отрасли, как радиоэлектроника, отечественное ПО и авиационная промышленность.

