Москва объяснила, как приобретать недвижимость напрямую у города

Городскую недвижимость можно приобрести у властей напрямую, без посредников, бюрократических сложностей и с соблюдением необходимых правовых норм. Такая возможность существует для жителей Москвы с 2015 года.

Начальная стоимость объектов на торгах зачастую ниже рыночной. Квартира приобретается напрямую у собственника, со всеми необходимыми документами и экспертизами. В собственности у города есть и земельные участки различного назначения, включая возведение частного жилого дома. Также можно приобрести нежилые помещения и участки коммерческого назначения, а также права на размещение нестационарных торговых объектов, например, павильонов под кафе в парках. Для представителей малого и среднего бизнеса действует льготная программа по аренде помещений под осуществление коммерческой деятельности.

Информация обо всех объектах недвижимости, которые выставлены на торги городом, публикуется на трёх ресурсах. Это сайт Государственной информационной системы «Торги», Инвестиционный портал и непосредственно сайт торговой площадки. На сайте ГИС Торги размещаются сведения о публичных торгах по продаже и аренде государственного и муниципального имущества.

Инвестиционный портал Москвы был создан для продвижения инвестиционных возможностей столицы. Это официальный информационный ресурс правительства города, на котором собраны электронные сервисы для инвесторов, предпринимателей и участников торгов. На этом портале можно узнать о налоговых льготах и субсидиях, а также инвестиционных проектах столицы. Актуальная информация о недвижимости, которую можно приобрести на торгах, содержится в разделе «Имущество от города».

Вся городская жилая недвижимость реализуется на торговой площадке «Росэлторг». Это крупнейший оператор электронных торгов для государственных и частных заказчиков. Для участия в аукционах по продаже недвижимости их участникам требуется «усиленная квалифицированная электронная подпись», получить её можно в удостоверяющем центре или в «Росэлторг-е». Организатором торгов выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

