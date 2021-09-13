Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

Агентство инноваций Москвы заключило в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и обмен опытом, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний.

Агентство входит в структуру департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Как отметила заместитель мэра столицы РФ Наталья Сергунина, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов, аналогично коллегам в Южной Корее.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут первоначальную проверку в рамках программы пилотного тестирования инноваций в российской столице. В свою очередь, выпускники проекта «Московский акселератор» будут задействованы в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

Программа «Московский акселератор» была запущена менее двух лет назад. Однако за это время она успела привлечь свыше 4,5 тыс. заявок на участие от технологических стартапов из разных отраслей. Это отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В свою очередь московская программа пилотного тестирования инноваций с мая 2020 года позволила опробовать свои разработки и решения полутора тысячам предприятий. На основе отзывов участники доводят до ума свои продукты и выводят их на новый уровень.

Южнокорейская ассоциация Innobiz обладает уникальной системой сертификации и оценки инновационности стартапов. В дальнейшем малые и средние предприятия могут получить помощь или услугу, которые запрашивают.

По словам главы ассоциации Им Бьюн-Хун, для Innobiz важно стратегическое партнерство с Москвой - одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира.

«Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран», - отметил господин Им Бьюн-Хун.

