Московскому бизнесу предложили участки под автомойки и автосервисы

Четыре участка для размещения на них автомоек, а также пунктов техобслуживания и ремонта автомобилей выставлено на открытые городские торги. Как рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, заявку на участие нужно подать до 26 августа, 30 августа состоятся электронные аукционы.

«Город выставил на открытые аукционы четыре земельных участка площадью от 275 до 557 квадратных метров под размещение объектов некапитального строительства. Лоты находятся на юге и северо-востоке столицы, а также в Зеленограде и Новой Москве. Предприниматели смогут открыть на участках автомойки, техцентры и пункты обслуживания транспортных средств», – уточнил он.

Первый объект расположен в Троицком административном округе Москвы: на Киевском шоссе, у съезда на улицу Бекасовская. На участке площадью 275 квадратов можно построить автомастерскую площадью до 192,5 кв. м.

На Каширском шоссе, на пересечении с 1-м Котляковским переулком, предлагается участок площадью 433 кв. м. В Зеленограде на Малинской улице на торги выставлен объект в 495 квадратных метров, а на Дмитровском шоссе – в 557 квадратных метров. На этих участках можно разместить строения модульного типа площадью до 250 квадратных метров. Оставшаяся территория подойдет для использования под автостоянки и подсобные помещения.

Иван Щербаков добавил, что договоры с победителями торгов будут заключены на 10 лет. Принять участие в аукционах могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

