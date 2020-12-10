Московским ТЦ рекомендовано усилить ковид-контроль на Новый год
Перед Новым годом торговые центры Москвы должны усилить контроль за соблюдением ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, сообщает «России-24» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.
«Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей», — сказал он. Чтобы ограничить распространение COVID-19, нужно выделить дополнительные силы для регуляции потока людей. которые не должны сталкиваться на кассах и в торговых залах.
Чтобы мотивировать граждан посещать ТЦ по утрам, торговым точкам предложено предусмотреть различные акции именно в утренние часы.
Как сообщалось, московские власти надеются, что победить коронавирус получится через несколько месяцев. ОБ этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в городе уже запущена массовая вакцинация.
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