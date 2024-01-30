Московский завод выпустил кабели для работы в экстремальных условиях
Специалисты столичного завода «Спецкабель» разработали линейку кабелей для работы в экстремальных условиях, серия готова к промышленному запуску, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло-морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике», - отметил он.
По его словам, в год компания планирует производить 500 километров кабеля, изделия стойки к маслам, агрессивной среде и ударам. В целом предприятие активно наращивает объемы производства и предлагает уникальные решения для отрасли благодаря инвестициям, а также при поддержке города. С 2021 года компания пользуется налоговыми льготами на правах промышленного комплекса.
Со своей стороны, вице-президент группы компаний Сергей Лобанов добавил, что сейчас разрабатываются еще 11 проектов по созданию новых видов кабелей. Инновационные решения компании положительно сказываются на отрасли в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru