Московский производитель кабельно-проводниковой продукции обошел по качеству зарубежные аналоги

Московское научно-производственное предприятие (НПП) «Спецкабель» в прошлом году увеличило объем продаж продукции на 37%. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, производитель кабельно-проводниковой продукции изготовил за 2022 год порядка 40 тысяч километров специальных кабелей. Овчинский отметил, что предприятия Москвы стали чаще переходить на выпуск товаров, в изготовлении которых задействовано в основном российское сырье. Таким образом, указал он, предприятия обеспечивают высокое качество и стабильные поставки собственной продукции.

Также руководитель столичного департамента подчеркнул, что завод «Спецкабель» много лет проводит большую работу по импортозамещению и выводит на отечественный рынок продукцию, которая часто обходит по качеству зарубежные аналоги.

Как рассказал коммерческий директор предприятия Сергей Лобанов, в прошлом году со стороны заказчиков был виден большой интерес к высокотехнологичным изделиям. Таким образом, рост производства в 2022 году был обеспечен в основном за счет выпуска самых сложных по параметрам изделий.

Лобанов отметил, что предприятие постоянно наращивает темпы производства. Он подчеркнул, что в 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, которые позволили выпускать продукцию с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению. Помимо этого, в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель высокой прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, он способен заменить зарубежные аналоги.

