Московские предприниматели представят свои товары на Всемирной выставке в Дубае

Московский экспортный центр (МЭЦ) С 12 по 14 декабря проведет для компаний города многоотраслевую бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Предприятия, отобранные экспертной комиссией, смогут представить свою продукцию в рамках всемирной универсальной выставки «Экспо-2020» в Дубае, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, бизнес-миссии проводятся для столичных экспортеров с 2019 года, в текущем году для них организуют около 40 таких мероприятий.

«Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — подчеркнула Сергунина.

Предприятия могут подать заявку на участие до 5 октября (включительно) на сайте МЭЦ.

Выставка «Экспо-2020» в Дубае была перенесена на год в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие откроется 1 октября и продлится до 31 марта следующего года, для посетителей будет действовать около 400 национальных и тематических павильонов.

Отдельный блок программы выставки посвящен развитию предпринимательского дела, представители бизнеса в рамках площадки смогут наладить деловые коммуникации и продвигать товары на международных рынках. МЭЦ организует для участников бизнес-миссии переговоры с потенциальными покупателями, обеспечит услуги переводчиков и информационное сопровождение.

Отмечается, что для Москвы важно сотрудничество с ОАЭ в том числе с точки зрения поддержки экспортеров столицы. В нынешнем году уже состоялись две бизнес-миссии в онлайн-формате, кроме того, поддержано участие московских компаний в выставках The Big 5 и Gitex.

