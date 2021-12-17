Московская биржа позволяет инвестировать в кибербезопасность

Крупный игрок на рынке кибербезопасности ПАО «Группа Позитив» вышла на российскую биржу. На текущий момент это первая российская компания по информационной безопасности, которая представлена на публичном рынке. К началу торгов в свободном обращении оказалось порядка 10,89% акций, которые принадлежат сотрудникам Группы и ее партнерам.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Группа Позитив» Денис Баранов, приобретение публичного статуса связано с увеличением масштабов бизнеса компании и значительным ростом финансовых результатов.

«Мы намерены регулярно отчитываться перед акционерами и рынком, публикуя финансовую отчётность. В состав совета директоров компании входят независимые директора, утверждена дивидендная политика, в соответствии с которой в дальнейшем акционеры смогут регулярно получать отдачу от нашего растущего бизнеса», сказал Баранов.

Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Работа с крупными корпоративными и государственными заказчиками, наряду с наличием собственного исследовательского центра в сфере кибербезопасности, дают возможность специалистам компании одними из первых видеть возникающие тренды и создавать новые технологии.

По оценкам экспертов фондового рынка, акции ПАО «Группа Позитив» могут стать «новыми голубыми фишками». Инвесторы могут без ограничений покупать и продавать выпущенные в обращение акции. В прошлом году выручка компании увеличилась на 60% и составила 5,5 млрд руб. По итогам 2021 рост выручки ожидается на уровне 20-40%, что считается позитивным свидетельством опережающего роста бизнеса Группы по сравнению с рынком. В целом российский рынок информационной безопасности растет ежегодно на 15-20%. По итогам 2020 года его совокупный объем оценивался в 120-150 млрд рублей. При этом целевой рынок Группы в этой доле может составлять порядка 40%.

