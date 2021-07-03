«Мосинжпроект» внедрит инновационные технологии в области охраны окружающей среды на строительных объектах

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» планирует внедрять на своих объектах строительства инновационные технологии в области охраны окружающей среды, сообщил генеральный директор компании Юрий Кравцов.

По его словам, приоритетами компании, которая выступает оператором ключевых градостроительных программ столицы, являются совершенствование технологий и внимание к вопросам окружающей среды.

«В перспективе на новых станциях метрополитена рассматривается возможность применения энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию», - рассказал Кравцов.

Кравцов пояснил, что одна единица такого покрытия при каждом шаге будет генерировать 6 Вт энергии, а дюжина таких плиток за сутки производит количество электроэнергии, достаточное для освещения всей станции в ночное время. Технология применяется на станции метро «Вест-Хам» в Лондоне.

По словам генерального директора, таким образом можно вырабатывать электричество и для уличных фонарей, турникетов и билетных автоматов, информационных вывесок и освещения остановок транспорта, указателей.

Отмечается также, что в будущем на строительных площадках планируется установка специальных аэраторов на водопроводные краны, которые будут экономить водные ресурсы до 70%.

Сообщается, что эти меры помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду.





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