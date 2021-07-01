Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» начинает продвижение на международные рынки метростроения, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме. Компания выступает оператором программы развития московского метрополитена, "Эксклюзивным партнером" МУФ 2021.

«Сегодня «Мосинжпроект» делает первые практические шаги по продвижению своих инжиниринговых услуг на мировые рынки: совместно с крупными российскими и международными партнерами проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития метрополитена в Турции, Израиле, Узбекистане, Саудовской Аравии», — рассказал Юрий Кравцов.

По словам руководителя компании, за годы работы специалисты «Мосинжпроекта» приобрели уникальный опыт подземного строительства в условиях густонаселенного мегаполиса со сложной геологией. Эти компетенции ставят компанию в один ряд с мировыми инжиниринговыми компаниями-лидерами в области тоннелепроходческих строительных технологий.

«Участие «Мосинжпроекта» в зарубежных проектах развития метро совместно с зарекомендовавшими себя на мировых рынках инжиниринговыми партнерами даст синергетический эффект для дальнейшего технологического развития компании и повышения эффективности ее работы», — подчеркнул Юрий Кравцов.

За последние десять лет с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 105 километров линий метро, 51 станция метрополитена и 11 электродепо.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщал, что холдинг «Мосинжпроект» может выступить подрядчиком по проектированию и строительству станций метро в других странах мира. «Холдинг «Мосинжпроект» ранее планировали участвовать в совместных проектах строительства метро в других странах. Эти планы остаются в силе, компания будет участвовать в тендерах», — сказал Андрей Бочкарев.





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