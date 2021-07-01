«Мосинжпроект» начал переговоры о разработке плана комплексного развития Екатеринбурга

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» ведут переговоры с Администрацией Екатеринбурга о разработке плана комплексного развития территории города, предполагающего интеграцию мультимодальной транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме, холдинг является Эксклюзивным партнером МУФ 2021.

«Проект направлен как на повышение эффективности действующей транспортной сети Екатеринбурга посредством увеличения связанности всех транспортных систем, так и на развитие новых способов перевозки постоянно растущего пассажиропотока, включая строительство метро, трамвайных и железнодорожных линий», - отметил Кравцов.

«Мосинжпроект» - управляющая компания по строительству московского метрополитена с 2011 года, оператор развития территорий ряда крупных градостроительных проектов Москвы, включая Мнёвниковскую пойму, высвобождаемую территорию ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в Филевской пойме и АДЦ «Коммунарка». В холдинге отмечают, что богатый опыт компании по сбалансированному развитию территорий может быть востребован во многих регионах России.

Учитывая уникальную географию, архитектуру и градостроительную специфику городов, «Мосинжпроект» готов предложить индивидуальные решения, подчеркнул Кравцов.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, холдинг «Мосинжпроект» обладает высокими компетенциями, а также опытом реализации крупных градостроительных проектов и комплексного развития территорий. «Тот опыт, который «Мосинжпроект» получил в ходе реализации градостроительных мегапроектов в столице, может быть вполне эффективно распространен на другие крупные города как в регионах России, так и в мире», - отметил Андрей Бочкарёв.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству московского метрополитена с 2011 года, оператором развития территорий крупнейших градостроительных проектов российской столицы.

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