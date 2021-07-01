Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» готов предложить свои услуги по развитию крупных городских агломераций России, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме. «Мосинжпроект» — оператор ключевых градостроительных программ Москвы, "Эксклюзивный партнер" МУФ 2021.

«В недавнем Послании Президента России Владимира Владимировича Путина отдельное внимание было уделено вопросам комплексного развития инфраструктурных проектов в российских регионах. Безусловно, Москва обладает успешным опытом реализации таких проектов, а практику ускоренного строительства транспортной и социальной инфраструктуры целесообразно тиражировать в регионы. Холдинг «Мосинжпроект» является ключевым участником реализации крупнейших московских инфраструктурных проектов. Кроме того, холдинг выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов: Мнёвниковской поймы, высвобождаемой территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а также АДЦ «Коммунарка». Аккумулируя этот опыт, «Мосинжпроект» может стать своего рода центром компетенций по развитию крупных городских агломераций для регионов России», — сказал Юрий Кравцов.

По словам руководителя «Мосинжпроекта», холдинг может предложить услуги по планированию и развитию территорий и транспортной инфраструктуры, включая рельсовый транспорт.

«Специалисты «Мосинжпроекта» также могут разработать технико-экономическое обоснование проектов и предложить механизмы внебюджетного финансирования, обеспечить доступ к передовым технологиям проектирования и строительства, привлечь к реализации проектов лучших профессионалов», — подчеркнул Юрий Кравцов.





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