МИЦ «Известия» получил контрольную долю ИД «Комсомольская правда»

Один из основных активов «Национальной Медиа Группы» (НМГ) — МИЦ «Известия» — стал владельцем контрольной доли Издательского дома «Комсомольская правда», сообщают «Известия».

По мнению руководства СМИ, сделка позволит обмениваться лучшими стандартами и практиками, а также укрепить взаимные позиции во всех средах, в том числе и на рекламном рынке.

В частности, по мнению первого заместителя гендиректора НМГ, генерального директора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина, объединение СМИ стало логичным шагом в процессе создания мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке и формирования единого информационного пространства.

В свою очередь генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова отметила, что для издания открываются новые возможности и доступ к ресурсам МИЦ «Известия». «Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке», — подчеркнула она.

Ранее медиахолдинг МАЕР официально подтвердил информацию о приобретении 100% долей в ООО "Премьермедиаинвест", которое владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России.

