МИЦ «Известия» получил контрольную долю ИД «Комсомольская правда»
Один из основных активов «Национальной Медиа Группы» (НМГ) — МИЦ «Известия» — стал владельцем контрольной доли Издательского дома «Комсомольская правда», сообщают «Известия».
По мнению руководства СМИ, сделка позволит обмениваться лучшими стандартами и практиками, а также укрепить взаимные позиции во всех средах, в том числе и на рекламном рынке.
В частности, по мнению первого заместителя гендиректора НМГ, генерального директора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина, объединение СМИ стало логичным шагом в процессе создания мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке и формирования единого информационного пространства.
В свою очередь генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова отметила, что для издания открываются новые возможности и доступ к ресурсам МИЦ «Известия». «Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке», — подчеркнула она.
Ранее медиахолдинг МАЕР официально подтвердил информацию о приобретении 100% долей в ООО "Премьермедиаинвест", которое владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Работа без выходных: Агрономы рассказали, как готовят футбольное поле к матчу
- Пашинян: Ереван и Москва договорились об «инвентаризации» отношений
- Путин назвал сообщения о возможности заморозки вкладов глупыми вбросами
- Путин привел примеры проявлений государственного терроризма против России
- Умер лауреат Нобелевской премии по химии Хидэки Сиракава
- Путин рассказал о продолжении контактов России с Украиной
- В Совфеде предложили приравнять учителей к госслужащим ради надбавок
- Депутат Соболев заявил, что Россия будет задерживать норвежские корабли
- «Не были и не будут!»: Кинокритик Шнейдеров развеял грезы российских актеров о Голливуде
- Песков: Россия не станет инициировать понижение дипотношений с ФРГ