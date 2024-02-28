Минпромторг согласился снизить господдержку китайских электромобилей

Минпромторг согласился с необходимостью скорректировать систему господдержки спроса на электромобили и поставить ее в зависимость от степени локализации авто. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов предложил донастроить механизмы стимулирования спроса на электрокары, отметив, что объем их выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер поддержки государства. Соколов подчеркнул, что российский е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными электромобилями из Китая, а покупатели машин в РФ получают поддержку, «размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации».

«Минпромторгом ... поддерживается предложение "АвтоВАЗа» по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках Федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что проект направлен на насыщение рынка в РФ отечественными автомобилями на альтернативных источниках энергии (тяговых аккумуляторных батареях и водородных топливных элементах) и развитие зарядной инфраструктуры.

