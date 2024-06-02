Менее рискованные: Число женщин-инвесторов выросло в России

За последние пять лет доля женщин-инвесторов в России выросла втрое. В 2023 году она составила 42% от всех розничных инвесторов (к примеру, в 2019 году она составляла всего 19%).

Во время дискуссии «Психология инвестиций: эффективные стратегии для достижения успеха» в рамках IV Radio Monte Carlo Golf Cup в рамках ПМЭФ 2024, организованным «Русской Медиагруппой», спикеры сессии подтвердили, что женщины действительно стали инвестировать больше и доходность за полгода у женщин в 4 раза выше, чем у мужчин.

«Индекс успешности инвестирования у женщин лучше, так как они менее эмоциональны в инвестициях, потому что концентрируют свое внимание на семье, поэтому они меньше покупают рисковых бумаг и совершают операций. Кстати, средний возраст открытия первого счета у женщин на фондовом рынке - 40 лет, а у мужчин – 37 лет» - сообщила НСН Ирина Акопова руководитель управления по работе с ключевыми клиентами ФГ «Финам».

Ранее исполнитель Александр Панайотов признался НСН, что сегодня женщины успешно руководят бизнесом.

