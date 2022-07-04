МегаФон создал для ММК цифровую платформу управления автотранспортом

Компания “МегаФон” специально для Магнитогорского металлургического комбината (ММК) создаст цифровую платформу, позволяющую управлять техникой и контролировать ее работу. Об этом рассказали в организации. Отмечается, что в системе объединены более тысячи машин предприятия и аккумулируются данные о перевозках, организуемых подрядчиками.

В компании подсчитали, что ежегодный экономический эффект от запуска этой программы будет превышать 30 миллионов рублей. Соответствующее соглашение МегаФон и один из крупнейших мировых производителей стали ММК подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, которая прошла в Екатеринбурге.

Директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев рассказал, что в России оператор связи впервые перевел управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. По его словам, интеллектуальные настройки программного комплекса позволяют определять подходящий транспорт, подрядчиков и маршрут.

«Такая мера поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объемом работ и информации. В течение года предприятие перевозит примерно 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает три миллиона машино-часов», — добавил директор.

МегаФон создаст несколько технологичных модулей под конкретные задачи предприятия и картографический реестр движения машин, в котором все участники процесса смогут контролировать этапы перевозки. С помощью платформы можно будет автоматически создавать путевые листы, накладные, отчетности по тендерам, заказам, аукционам, штрафам и задолженностям.

«На автоматизацию транспортно-логистической системы и бизнес-процессов комбината мы направим свыше 134 млн рублей. Это позволит на 30% снизить холостой пробег автотранспорта, уменьшить простои на линии до 7%, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, решение поможет предупреждать поломки, напомнит о необходимости прохождения ТО, назначит наиболее качественного и выгодного перевозчика», — сообщил директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК) Виктор Шишкин.

Для работы программы МегаФон создаст ее web-версию на мобильных устройствах. Отмечается, что вся передаваемая информация будет храниться в закрытом контуре ММК для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

