Маск заявил, что не хочет появляться на обложках журналов
Бизнесмен Илон Маск заявил о нежелании появляться на журнальных обложках. Об этом он написал в соцсети X.
«Я не хочу появляться на обложках журналов», — подчеркнул Маск.
Ранее миллиардер заявил, что не хочет получать звание «Человека года» по версии журнала Time. Издание включило бизнесмена в шорт-лист претендентов на этот титул в 2024 году. Кроме Маска, в него попали избранный президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Камала Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, жена наследника британского престола принца Уэльского Кейт Миддлтон, американский комик Джо Роган и другие.
Илон Маск уже удостаивался звания «Человека года» по версии Time в 2021 году, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru