Маск рассказал, что его стартап приобрел все акции X

Компания xAI бизнесмена Илона Маска, создавшая искусственный интеллект Grok, приобрела весь пакет акций платформы X. Об этом миллиардер сообщил в соцсети.

«Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)», - отметил Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что будущее двух компаний связано, сочетание xAI и х «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт в области искусственного интеллекта с огромным охватом». По словам Маска, это позволит создать платформу, которая ускоряет прогресс человечества.

Ранее миллиардер заявил о кибератаке на Х, как отметил Маск, в нее были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или даже страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

