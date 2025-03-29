Маск рассказал, что его стартап приобрел все акции X
Компания xAI бизнесмена Илона Маска, создавшая искусственный интеллект Grok, приобрела весь пакет акций платформы X. Об этом миллиардер сообщил в соцсети.
«Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)», - отметил Маск.
Бизнесмен подчеркнул, что будущее двух компаний связано, сочетание xAI и х «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт в области искусственного интеллекта с огромным охватом». По словам Маска, это позволит создать платформу, которая ускоряет прогресс человечества.
Ранее миллиардер заявил о кибератаке на Х, как отметил Маск, в нее были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или даже страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru