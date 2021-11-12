Маск продал новую порцию из 10% пакета акций Tesla на $687 млн

Американский предприниматель и богатейший человек Земли Илон Маск продал новую порцию акций компании электромобилей Tesla Inc, которую основал и возглавляет. Сделка совершена в четверг, 11 ноября – реализовано около 640 тысяч ценных бумаг по цене от $1056,03 до $1104,15 за штуку.

Такие данные значатся в регуляторных документах обнародованных сегодня. Общая стоимость проданного пакета составляет примерно 687 миллионов долларов США. Ранее на этой же неделе Маск реализовал акции на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Речь идёт об опционах, которые бизнесмен получил в качестве части вознаграждения.

В минувшие выходные генеральный директор Tesla и SpaceX в своем твиттере организовал опрос пользователей, надо ли ему продавать 10% акций электромобильной компании. Он пообещал поступить так, как проголосуют подписчики. В результате сторонников продажи оказалось больше.

