Машино-места и помещения под бизнес стали самыми популярными на торгах Москвы
Московские предприниматели приобрели 590 помещений под ведение бизнеса на электронных аукционах, что на 10% больше, чем в прошлом году, они пользуются значительным спросом. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на сегодняшний день наибольшей популярностью на городских торгах пользуются машино-места. Щербаков отметил, что с начала 2022 года было реализовано около четырех тысяч таких объектов, что на 15% превышает показатели прошлого года.
«При этом средний уровень конкуренции на городских торгах составляет 7 участников на лот», – сказал он.
Так, столица с 2014 года реализует имущество на торгах. За восемь лет процедуры от выбора объекта и подачи заявки до подписания договора были оптимизированы и оцифрованы. Вся информация о выставленной на торги собственности публикуется в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность виртуально осмотреть помещение или здание, а также оценить его локацию.
Как рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев, на инвестиционном портале столицы в разделе «Аналитика» на карточках объектов публикуются обезличенные геоаналитические сведения о численности населения, а также половозрастная структура населения, проживающего на выбранной территории.
По его словам, такая информация позволяет предпринимателям подобрать место, наиболее подходящее под задачи определенного бизнеса: в частности, выбрать район с высокой проходимостью или с определенным половозрастным составом населения.
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