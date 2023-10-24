Малый бизнес Москвы получил более миллиона бесплатных консультаций
Столичные предприниматели активно обращаются за помощью к специалистам ГБУ «Малый бизнес Москвы». Так, представители бизнеса не только получают необходимую информацию о программах и мерах поддержки от города, но и могут обучаться, расширять свой кругозор в рамках специальных программ.
Отмечается, что с момента создания учреждения предприниматели Москвы получили уже более миллиона бесплатных консультаций.
Миллионным обращением стал запрос основательницы творческой студии и магазина изделий, которую интересовали инструменты для расширения своего бизнеса. Обращаются за консультацией не только производители одежды, но, например, предприятия общепита, а также многие другие.
В рамках проекта работают целые программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница» и другие. Например, в октябре все желающие могут пройти бесплатный марафон «Управление репутацией в интернете» в онлайн-формате.
Стоит отметить, что особое внимание город уделяет молодым предпринимателям. Так, в октябре стартовали два обучающих курса для молодых предпринимателей – «Марафон» и «Акселератор».
Первая программа создана для тех, кто пока только прорабатывает свою идею, наставники помогут начинающим предпринимателям создать основу и концепцию бизнеса, зарегистрироваться в качестве самозанятоного или индивидуального предпринимателя.
Программа «Акселератор» также отлично подойдет начинающим предпринимателям, которые уже сделали первые шаги и вышли на рынок. В этом случае эксперты помогают определиться со стратегией на будущее, выработать дальнейшие шаги для развития и расширения бизнеса.
Консультационная поддержка бизнеса включена в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Любое обучение проходит в рамках диалога с предпринимателями, эксперты делятся не только знаниями и теорией, но и лайфхаками, без которых невозможно представить путь бизнесмена.
Все мероприятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах ,а победители обеих программ получат гранты на обучение и возможность проконсультироваться у независимых экспертов и познакомиться с потенциальными инвесторами.
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