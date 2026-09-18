Львова-Белова поддержала представителей локальных региональных производителей

Локальные компании из российских регионов стали активнее выпускать товары для семей, заявила председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова.

В ходе рабочей поездки в Пензенскую область она пообщалась с местными предпринимателями. Она выделила компанию, которая производит спортивную форму для команд разных возрастов, а также местное кондитерское предприятие, адаптирующее домашние рецепты под массовое производство.

Львова-Белова назвала их представителями социально ответственного бизнеса, так как они не только развивают отечественное производство, но и вносят вклад в общественную жизнь. В частности, организовывают спортивные мероприятия, помогают создавать детские площадки и оказывают поддержку бойцам специальной военной операции.

«В рамках поездок по стране замечаю, что в регионах становится все больше товаров, полезных для всей семьи, о которых можно с гордостью сказать: «Сделано в России», — написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере «Макс».

