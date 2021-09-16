Литва обвинила Россию в самоуправстве из-за рыбного промысла в Балтийском море
Литва призвала Еврокомиссию возобновить диалог с Россией по вопросу управления запасами Балтийского моря, отметив, что РФ устанавливает чрезмерные квоты на вылов рыбы в водоеме, игнорируя рекомендации Евросоюза по сохранению биологических ресурсов Балтики. Об этом сообщает RT, ссылаясь на комментарий Литвы относительно установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы в акватории на 2022 год.
«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески. Она в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», — подчеркивает литовская сторона.
При этом глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что РФ отметил, что РФ соблюдает все требования и договоренности по вылову рыбы, и российский рыбный промысел в водах Балтики регулируется международными комиссиями. Савельев считает, что обвинения Литвы связаны с внутренними проблемами страны в рыболовной отрасли, отмечает Ura.ru.
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