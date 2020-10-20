Курс евро на торгах поднялся выше 92 рублей

Биржевой курс евро превысил 92 рубля впервые с 8 октября, свидетельствуют данные Московской биржи на 13:01 по московскому времени.

По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии европейская валюта подорожала на 62 копейки, её стоимость достигала 92,01 рубля. Доллар прибавил 22 копейки - его курс составил 77,94 рубля.

29 сентября в ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля, после чего опустился ниже 92 рублей.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 21 октября вырос на 24,9 копейки - до 91,56 рубля. Доллар подешевел на 14,6 копейки - до 77,77 рубля.

