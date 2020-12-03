Курс доллара впервые с сентября упал ниже 75 рублей

Курс доллара опустился ниже 75 рублей. В ходе торгов на Московской бирже американская валюта, по состоянию на 15:04, подешевела на 14 копеек - до 74 рублей 93 копеек.



Евро также в минусе - курс упал на три копейки и составил 90 рублей 93 копейки.

Падают и нефтяные котировки. Перед встречей в формате ОПЕК+, где участники должны договориться о сокращении добычи с января 2021 года, Brent опустилась ниже 48 долларов, а WTI - ниже 45 долларов.

