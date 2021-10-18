Курс биткоина превысил $62 тысячи
Стоимость биткоина взлетела выше 62 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По состоянию на 09:13 мск биткоин подорожал до 62 438,84 доллара. К 09:49 по Москве курс опустился до 62 327,76 доллара.
Цена криптовалюты превышала 62 тысячи долларов в апреле нынешнего года, отмечает RT.
Ранее главный стратег агентства Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предположил, что к концу 2021 года курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов. Достигнуть такого уровня позволит явная тенденция на внедрение этой криптовалюты, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- Счетная палата: Рост ВВП в 2022–2024 годах может не достичь запланированных 3%
- Курс биткоина превысил $62 тысячи
- В России рекордно подорожала овсянка
- Медведчук заявил об отсутствии у него второго гражданства
- Исследование: россияне могут накопить на новую машину почти за восемь лет
- Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой
- Нефть Brent впервые за три года подорожала до 86 долларов за баррель
- Песков: Будем надеяться, что Навальный не умрет в колонии
- СМИ: Стрелявшего в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности
- В Японии заявили о стремлении решить проблему мирного договора с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru