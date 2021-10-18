Курс биткоина превысил $62 тысячи

Стоимость биткоина взлетела выше 62 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 09:13 мск биткоин подорожал до 62 438,84 доллара. К 09:49 по Москве курс опустился до 62 327,76 доллара.

Цена криптовалюты превышала 62 тысячи долларов в апреле нынешнего года, отмечает RT.

Ранее главный стратег агентства Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предположил, что к концу 2021 года курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов. Достигнуть такого уровня позволит явная тенденция на внедрение этой криптовалюты, пишет «Свободная пресса».

