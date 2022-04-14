Компания Petropavlovsk рассматривает возможность продажи активов в России

Золотодобывающая компания Petropavlovsk, один из крупнейших российских производителей драгоценного металла, рассматривает возможность продажи долей в своих активах в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Умер независимый директор Petropavlovsk Малай Мукерджи

Ранее предприятие сообщало о проблемах с продажей продукции из-за санкций, введенных Великобританией в отношении «Газпромбанка».

Отмечается, что Petropavlovsk также испытывает трудности с обслуживанием долга в финансовой организации. Компания уже пропустила два платежа: на $560 тысяч и эквивалент $9,5 млн.

В соответствии со своими обязательствами Petropavlovsk должна продавать «Газпромбанку» 100% продукции. Однако в текущей ситуации компании приходится искать другие возможности сбыта.

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ФОТО: pixabay.com
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