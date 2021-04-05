Компания LG прекратит производство мобильных телефонов

Корпорация LG Electronics прекратит производство мобильных телефонов.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — цитирует RT заявление компании.

Ранее об уходе LG с мобильного рынка сообщило агентство Yonhap. По предварительным данным, решение было принято из-за убыточности этого направления производства и высокой конкуренции, сообщает телеканал «360». Отмечается, что в 2015-2020 годы сумма убытков мобильного бизнеса южнокорейской компании достигла 4,4 млрд долларов, сообщают Известия.

LG покинет рынок смартфонов 31 июля 2021 года, отмечает Газета.ру.

По данным источников, компания не только перестанет выпускать новые мобильные устройства, но и прекратит поддержку уже выпущенных телефонов, в частности, обновление их системы безопасности, отмечает РИА ФАН.

