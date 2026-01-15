Компания Intel зарегистрировала в России товарный знак видеокарт

Корпорация Intel зарегистрировала в России товарный знак видеокарт Intel Arc. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Организация подала заявку на регистрацию бренда в ноябре минувшего года. Решение о регистрации принято в январе 2026-го.

Intel получила исключительное право на бренд до 18 ноября 2035 года.

Ранее корпорация Apple зарегистрировала свой товарный знак в РФ, напоминает РЕН ТВ.

