Компанию Mail.ru Group переименуют в VK

Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK, сообщил на видеоконференции генеральный директор компании Борис Добродеев.

Как отметил глава холдинга, VK — «единый бренд для всей компании», который будет представлен и на корпоративном уровне, и в продуктах IT-холдинга.

«Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — цитирует Добродеева ТАСС.

В компании планируют переименовать ряд сервисов, с остальными бренд будет связан посредством логотипа и коммуникаций. Добродеев уточнил, что все новые продукты холдинга будут создаваться под брендом VK, а в случае покупки новых проектов решение об изменении названия будут приниматься на основе аналитики и исследований.

При этом наиболее узнаваемые проекты-лидеры в своих сегментах сохранят собственный бренд. В их числе «ВКонтакте», «Одноклассники», почта Mail.ru, My.Games.

