Компанию Alibaba оштрафовали на 2,78 млрд долларов
Компания Alibaba Group получила штраф в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за антимонопольные нарушения. Об этом сообщает Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка.
Как отмечает ведомство, «с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности» Alibaba получила административное наказание, которое составило 4% от суммы внутренних продаж группы за 2019 год.
Китайский интернет-гигант признал правильность решения о взыскании штрафа, отметив, что будет «твердо придерживаться» его.
Антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group началось в конце прошлого года. Компания заявляла о готовности к сотрудничеству с властями.
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