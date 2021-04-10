Компанию Alibaba оштрафовали на 2,78 млрд долларов

Компания Alibaba Group получила штраф в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за антимонопольные нарушения. Об этом сообщает Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка.

Как отмечает ведомство, «с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности» Alibaba получила административное наказание, которое составило 4% от суммы внутренних продаж группы за 2019 год.

Китайский интернет-гигант признал правильность решения о взыскании штрафа, отметив, что будет «твердо придерживаться» его.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group началось в конце прошлого года. Компания заявляла о готовности к сотрудничеству с властями.

