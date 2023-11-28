Китайская Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin

Китайский автоконцерн Sinomach Automobile представил в России новый внедорожник Paladin. Об этом говорится в сообщении компании.

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Автомобиль выпускается на платформе Nissan Terra. Paladin оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Новинка будет доступна в четырех модификациях и шести цветовых решениях кузова: метеоритном сером, огненно-красном, супер-черном, янтарно-коричневом и серебристом металлике.

Продажи внедорожника под брендом Oting стартуют 15 января следующего года. Стоимость авто в базовой комплектации составит от 3,8 млн рублей.

Между тем автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить около 50 тысяч машин в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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