Китайская Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin
Китайский автоконцерн Sinomach Automobile представил в России новый внедорожник Paladin. Об этом говорится в сообщении компании.
Автомобиль выпускается на платформе Nissan Terra. Paladin оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Новинка будет доступна в четырех модификациях и шести цветовых решениях кузова: метеоритном сером, огненно-красном, супер-черном, янтарно-коричневом и серебристом металлике.
Продажи внедорожника под брендом Oting стартуют 15 января следующего года. Стоимость авто в базовой комплектации составит от 3,8 млн рублей.
Между тем автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить около 50 тысяч машин в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru