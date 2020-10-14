Кипрский суд заморозил акции банка «Восточный»

Банк «Восточный» получил одобрение искового заявления за арест 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, которую контролировал фонд Baring Vostok, сообщает РБК.

Сейчас «Восточный» контролируется компанией «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров. Фонд Baring Vostok и «Финвижн» находятся в корпоративном конфликте с весны 2018 года. Основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом в России, ему вменяют растрату 2,5 млрд рублей.

Сторона банка обвиняет в иске Майкла Калви, Evison и кипрскую компанию Croushi Enterprises в «мошеннических сделаках». В 2016 году банк купил у Croushi Enterprises акции ООО “Альянс Консалтинг” за 696 миллионов рублей. Одновременно с этим Evison передала банку без оплаты еще 9,8 процентов акций. Новый менеджмент банка выяснил, что общая стоимость приобретенных акций «Альянс Консалтинга» составила 400 миллионов рублей. Таким образом, в иске «Восточного» утверждается, что банк понес убыток в размере 600 миллионов рублей.

Суд в Кипре согласился с исковым заявлением и заморозил активы Evison в объеме 600 миллионов рублей, в том числе 42% «Восточного» и 87% компании Evison. Представитель Baring Vostok назвал действия компаний Аветисяна «тасованием юрисдикциями» и заявил, что таким образом бизнесмен пытается отомстить за арест своей недвижимости в Италии, которого добилась Evison.

Конфликтующие стороны подают друга против друга иски в разных странах, включая Великобританию, Италию, Россию и Кипр. В 2018 году они обменялись многомиллиардными претензиями в Лондонском международном арбитражном суде, однако рассмотрение дел по существу до сих пор не состоялось.

Ранее сообщалось, что домашний арест Майкла Калви был продлен до 13 ноября.

