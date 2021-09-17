Казахстанский инвестор купил Азиатско-Тихоокеанский банк

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) приобрел инвестор из Казахстана. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век» .

«У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Его купил иностранный инвестор с казахским капиталом по хорошей цене», — цитирует ТАСС руководителя ЦБ.

По данным регулятора, в торгах приняли участие Промсвязьбанк, Совкомбанк, ТОО Pioneer Capital Invest. Еще один приглашенный Центробанком приглашенный инвестор отказался участвовать в аукционе. Победителем торгов стало ТОО Pioneer Capital Invest, предложившее за санированный АТБ наибольшую цену — 14 млрд рублей.

Переход права собственности к новому владельцу ожидается до 1 ноября нынешнего года. Также согласно условиям договора купли-продажи акций АТБ, победитель торгов до 30 ноября должен перечислить ЦБ часть чистой прибыли банка за девять месяцев года.

