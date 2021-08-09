«Камаз» приостановил выпуск грузовиков из-за корпоративного отпуска
Компания «Камаз» приостановила выпуск грузовых автомобилей из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя предприятия.
Ограничения сохранятся с 9 по 22 августа включительно. Как пояснили в компании, в отпуск ушли в основном сборочные и часть вспомогательных производств.
«Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать», — добавил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что продукция «Магнитогорского металлургического комбината» может заменить часть импортных образцов, поставляемых для производства грузовиков. В июне комбинат направил в «Камаз» первую партию образцов нового проката для проведения технологических испытаний, напоминает Ura.ru.
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