«Камаз» приостановил выпуск грузовиков из-за корпоративного отпуска

Компания «Камаз» приостановила выпуск грузовых автомобилей из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя предприятия.

Ограничения сохранятся с 9 по 22 августа включительно. Как пояснили в компании, в отпуск ушли в основном сборочные и часть вспомогательных производств.

«Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что продукция «Магнитогорского металлургического комбината» может заменить часть импортных образцов, поставляемых для производства грузовиков. В июне комбинат направил в «Камаз» первую партию образцов нового проката для проведения технологических испытаний, напоминает Ura.ru.

