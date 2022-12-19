Как купить машино-место напрямую у города – пошаговая инструкция

Выбор машино-места

Информация о выставленном на торги имуществе публикуется на Инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города». Сейчас там представлено более 2,8 тысяч машино-мест, расположенных на многоуровневых наземных и подземных паркингах столицы.

Поисковые фильтры ресурса можно настроить по важным для пользователя параметрам: району, площади, форме проведения торгов, начальной стоимости объекта.

Разнообразие предложений позволяет подобрать парковочное место в соответствии с габаритами транспортного средства: здесь представлены лоты как для легковых и микроавтомобилей, так и для внедорожников и семейных минивэнов. Кроме того, среди предлагаемых мест можно найти крупные лоты, на которых можно припарковать сразу несколько автомобилей – площадь таких объектов может достигать 30-40 квадратных метров.

Город предлагает машино-места во всех округах и районах столицы: стоянки располагаются в жилых и деловых кварталах, имеют удобные выезды на улицы, шоссе и трассы.