Как купить машино-место напрямую у города – пошаговая инструкция
С начала 2022 года Москва реализовала около пяти тысяч подобных объектов.
С 2014 года Москва реализует на торгах различное имущество для жителей города и предпринимателей. Машино-места – одни из наиболее популярных лотов на городских аукционах, с начала 2022 года город реализовал около пяти тысяч подобных объектов. Рассказываем в пошаговой инструкции о том, как столичным автовладельцам приобрести парковочное место.
Выбор машино-места
Информация о выставленном на торги имуществе публикуется на Инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города». Сейчас там представлено более 2,8 тысяч машино-мест, расположенных на многоуровневых наземных и подземных паркингах столицы.
Поисковые фильтры ресурса можно настроить по важным для пользователя параметрам: району, площади, форме проведения торгов, начальной стоимости объекта.
Разнообразие предложений позволяет подобрать парковочное место в соответствии с габаритами транспортного средства: здесь представлены лоты как для легковых и микроавтомобилей, так и для внедорожников и семейных минивэнов. Кроме того, среди предлагаемых мест можно найти крупные лоты, на которых можно припарковать сразу несколько автомобилей – площадь таких объектов может достигать 30-40 квадратных метров.
Город предлагает машино-места во всех округах и районах столицы: стоянки располагаются в жилых и деловых кварталах, имеют удобные выезды на улицы, шоссе и трассы.
Изучение документации и осмотр
После настройки критериев отбора можно подробнее узнать о предлагаемых городом парковочных местах – на странице каждого объекта есть лотовая документация, в которой содержится информация как о самом имуществе, так и об условиях его реализации. Кроме того, здесь представлены фотографии и 3D-тур, а также сведения о сроках окончания приема заявок, дате и форме торгов.
После изучения документации автовладелец может воспользоваться сервисом онлайн-консультации или задать свой вопрос письменно.
Регистрация на площадке и подача заявки
Итак, желаемое машино-место выбрано, теперь необходимо перейти на электронную площадку, где пройдут торги, и подать заявку на участие.
Торги проходят в электронной форме, поэтому для участия в них нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которая является полным аналогом личной подписи пользователя и потребуется для подтверждения действий при регистрации, подачи заявки, непосредственного участия в торгах и подписания документов. УКЭП можно приобрести у оператора торговой площадки и в других аккредитованных удостоверяющих центрах.
После этого можно подать заявку на участие, прикрепив копии необходимых документов, а также перевести задаток. Сумма и остальные требуемые данные указаны в лотовой документации. Внесенный задаток используется для оплаты по договору или возвращается – если участник не победил.
Участие в торгах
Парковочные места от города реализуются на четырех видах торгов: через преимущественное право, на открытых аукционах, посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены.
Приобрести по преимущественному праву можно машино-места, расположенные на подземных паркингах жилых домов или на отдельно возведенных гаражных комплексах внутри одного микрорайона. Такое право есть у собственников квартир и проживающих по договорам социального найма граждан. Если речь идет о гаражном комплексе, то подать заявку на выкуп парковочного места могут жители расположенных рядом домов, а список их адресов определяет правообладатель. Такие объекты реализуются со скидкой в 40 процентов: если за период заявочной кампании была подана только одна заявка, то лот будет продан за 60 процентов от его рыночной стоимости. В случаях, когда на лот претендует несколько желающих, проводится электронный аукцион. Его победителем становится участник, предложивший наибольшую цену за объект.
Если на этапе реализации по преимущественному праву объект не был выкуплен жителями дома, его сможет приобрести любой желающий.
Открытые аукционы подразумевают повышение начальной стоимости, установленной на основе независимой рыночной оценки, а торги посредством публичного предложения – поступательное понижение цены, а на торгах без объявления цены участники сами предлагают стоимость, которую готовы заплатить за лот. Победителями во всех случаях становится участники, предложившие наибольшую сумму.
Для участия в торгах необходимо в указанный день и время зайти на торговую площадку и сделать ставку. «Шаг» аукциона указан в документации. После каждой новой ставки автоматически отсчитываются 10 минут, в течение которых другие участники по очереди вносят свои предложения.
После завершения торгов и подведения итогов победителю на электронную почту приходит соответствующее уведомление.
Заключение договора с победителем
После подписания договора и оплаты стоимости объекта победитель становится полноценным владельцем машино-места.
Ранее сообщалось, что машино-места являются безусловным лидером по спросу среди всех объектов городской недвижимости. По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике за первые три квартала текущего года на аукционах было продано 4967 мест на наземных паркингах и в подземных гаражах. Это 65% от всех реализованных в городе лотов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество реализованных машино-мест увеличилось на 12%. Общая сумма вырученных городом средств составила за этот период 1,8 миллиарда рублей.
Ежегодно наблюдается рост интереса к аукционам по машино-местам со стороны горожан. По итогам января – сентября 2022 года в них приняло участие 25,5 тысяч человек, в то время как в 2021 году за этот период было зарегистрировано 19,6 тысяч участников. Таким образом уровень конкуренции на таких торгах составляет в среднем пять участников на лот.
Наиболее востребованным в 2022 году оказался лот в Хорошевском районе: в торгах приняли участие 47 человек. С января по сентябрь этого года больше всего лотов было продано на северо-западе и западе столицы — 931 и 882 машино-места соответственно. На северо-востоке было реализовано 597 объектов, в Зеленограде — 580, на юго-востоке — 577, на юго-западе — 515, на востоке — 341, в центре — 283, на юге — 210, на севере — 36, а в Троицком и Новомосковском административных округах — 15.
Вся информация о лотах, а также правила проведения торгов публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Всего за девять месяцев года город реализовал 7,5 тысячи объектов недвижимости на сумму 43,5 миллиарда рублей.
Вторыми по популярности, после машино-мест, стали нежилые помещения и здания. За три первых квартала года город реализовал на торгах по продаже 691 объект на общую сумму 14,2 миллиарда рублей.
Также в период с января по сентябрь состоялись аукционы по аренде и продаже 98 земельных участков различного назначения. Среди них 55 — под возведение частных жилых домов, 20 — под капитальное строительство объектов торгово-бытовой инфраструктуры города, 13 — под размещение плоскостных парковок и пунктов техобслуживания автомобилей, еще 10 — под возведение некапитальных спортивных комплексов.
За этот период также реализовали 86 нестационарных торговых объектов. Среди них: 37 тележек для продажи мороженого, выпечки, кукурузы и напитков, 20 площадок под цветочные и продуктовые магазины, 18 павильонов под открытие кафе и пунктов проката оборудования в парках и 11 палаток под сезонные торговые объекты.
Участие в городских торгах за девять месяцев приняли более 53 тысяч инвесторов, а средний уровень конкуренции на торгах составил семь участников на лот. Вся информация о выставленных на торги машино-местах и других объектах городского имущества доступна в разделе «Имущество от города» инвестиционного портала Москвы. База ресурса обновляется ежедневно и содержит почти 4 тысячи объектов.
Инвестпортал также поможет выбрать подходящий объект и узнать больше об участии в торгах. Предприниматели и инвесторы могут подобрать подходящий объект, указав интересующие параметры – вид имущества, форму реализации, площадь, район, этаж и другие критерии. По всем предложениям доступны документация и фотографии. Некоторые лоты можно осмотреть в формате 3D-тура, который позволяет предварительно оценить их состояние и планировку. Там же можно записаться на осмотр или задать вопросы в электронной форме.
Приобрести коммерческую недвижимость от города можно, не выходя из дома, так как все аукционы проходят в электронном виде на торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобится только регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Договор заключается напрямую с собственником – со столицей и городскими учреждениями.
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