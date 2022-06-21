Иван Щербаков: Система закупок столицы адаптируется к внешним санкциям и отвечает вызовам времени

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал о том, как система закупок Москвы адаптируется к санкциям, применении офсетов и контрактов жизненного цикла, а также запуске нового раздела Портала поставщиков.

Сфера госзакупок регламентируется Федеральным законами 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые регулируют каждую процедуру. В связи с давлением внешних санкций в законы был внесен ряд изменений. Так, до семи дней сокращены сроки оплаты товаров, работ и услуг, предусмотрена возможность внесения изменений в действующие контракты и увеличение авансирования. Также исключена необходимость установления банковской гарантии как обеспечения исполнения контракта в случае, если нет аванса. Это сокращает расходы поставщика при работе с государством.

Ведется работа по внесению изменений условий офсетных контрактов. Москва стала первым регионом, который начал работать с офсетами, всего было заключено пять контрактов на 72,5 млрд рублей с объемом внешних инвестиций более 12 млрд рублей. Такие контракты предусматривают встречное обязательство инвестора: необходимо создать либо модернизировать существующее производство, а потом в течение длительного времени обеспечивать поставку произведенных товаров.

15 июня Госдума приняла законопроект, снижающий порог инвестиций с одного миллиарда рублей до 100 млн рублей. Проект также предусматривает возможность проведения межрегиональных совместных закупок, создания одного производства для обеспечения несколько субъектов.

Еще одной мерой стабилизации экономики города стало расширение сферы действия контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Они позволяют не только закупать оборудование и технику, но и гарантируют его обслуживание и ремонт на весь период эксплуатации. В Москве КЖЦ используют для закупки автобусов, вагонов метрополитена, электробусов, медицинского оборудования. Объем таких контрактов составляет 536 млрд рублей, но эти деньги будут выплачены в период действия контрактов, которые, например, для автобусов составляют семь лет, электробусов — 15, а вагонов метро — 30 лет. Теперь контракты жизненного цикла можно заключать и на коммунальную технику. Федеральное Правительство поддержало предложение Москвы, и теперь контракты жизненного цикла теперь можно заключать и на коммунальную технику.

КЖЦ выгодны обеим сторонам сделки: заказчики получают необходимое оборудование и его обслуживание на весь срок службы напрямую от завода-производителя, а поставщики — гарантированный объем работы, обеспеченный контрактом и бюджетными средствами города.

Москва поддерживает субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которым обеспечен доступ к госконтракту, для них работает Портал поставщиков – площадка, на которой проводятся закупки малого объема. На сегодняшний день число поставщиков на ресурсе превышает 260 тысяч, из них более 90 процентов – представители МСП. Работа с Порталом абсолютно бесплатна, при этом функционал ресурса постоянно обновляется и оптимизируется – вся процедура закупки от момента размещения до подписания передаточных актов переведена в электронный формат. Это удобный и надежный инструмент: среднее снижение в котировочных сессиях на Портале составляет 13%, а количество участников процедуры – в среднем семь-десять предпринимателей.

В рамках ПМЭФ был представлен новый сервис Портала – Площадка товарной кооперации. Она позволяет всем производителям и потребителям размещать свои потребности (не только государственные, но и частные), которые необходимо обеспечить на фоне санкций. Сервис будет использоваться для быстрого поиска контрагентов, замещения иностранных товаров, приобретения продукции из дружественных стран, развития производства и поиска новых партнеров.

Одновременно на Площадке выложены потребности не только московских заказчиков, но и заказчиков из 39 других регионов.

