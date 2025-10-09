Итоги V рейтинга качества управления закупочной деятельностью подвели в Москве
Торжественная церемония награждения победителей V рейтинга качества управления закупочной деятельностью прошла в Москве 9 октября. Результаты представили бизнес-клуб «Срединный путь» и рейтинговое агентство «Эксперт РА». В рейтинг входят 100 лучших закупочных подразделений крупнейших частных и государственных отечественных предприятий с годовым объемом закупок свыше 500 млн рублей. Из перечня определили два топ-5 закупочных подразделений, а также назвали лучших руководителей в отдельных номинациях.
В топ-5 закупочных подразделений предприятий, которые работают в рамках 223-ФЗ, вошли ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «Россельхозбанк», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и «ЭН+ Генерация». Среди закупочных подразделений, которые не подпадают под законодательство закупочного регулирования, лучшими стали группа компаний «Иннотех», АО «ЦЕМРОС», ПАО «Московская Биржа», ООО «ВК» и ПАО «Северсталь».
Лучшими руководителями закупочных подразделений в отдельных номинациях стали Станислав Лученков, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»; Татьяна Карасева, ПАО «Ростелеком»; Евгений Князев, ООО УК «МЕГА»; Сергей Михневич, ГУП «Петербургский метрополитен»; Владимир Чекушин, АО «Почта России»; Максим Бульший, АК «АЛРОСА» (ПАО); Олег Черняев, ООО «Управляющая компания Глобал Портс»; Руслан Хальфин, ПАО «Т Плюс»; Михаил Калика, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; Александр Тремасов, АО «МОСГАЗ»; Игорь Маринюк, ПАО «Банк ВТБ»; Дмитрий Лапин, АО «РУСАЛ».
В основу рейтинга легла авторская методология компании «Эксперт Бизнес-Решения», включающей анализ качественных и количественных показаний. Она позволяет объективно оценить уровень развития закупочной системы в предприятиях.
Рейтинг учитывает такие основные показатели, как соблюдение норм социальной и корпоративной ответственности, эффективность и качество закупочных процедур, степень автоматизации процессов, а также опыт руководителей и их команд в сфере закупок. В профессиональном сообществе рейтинг воспринимается как эффективный инструмент подтверждения качества закупочной деятельности. Он дает возможность увеличить уровень прозрачности проведения процедур и сформировать в бизнес-среде деловую репутацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
- Ни денег, ни просмотров: Тренд на микродрамы в России назвали преждевременным
- Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ
- Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
- Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
- ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
- Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян
- Во Франции выпустили почтовую марку с ароматом круассана
- Курская область получила от Сербии гуманитарную помощь на 472 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru