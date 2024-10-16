Исследование: Зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза

Спрос на руководителей среднего и высшего звена в январе—сентябре увеличился на 14%, зарплаты этих сотрудников выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный обзор онлайн-сервиса hh.ru и транспортной компании ПЭК.

Специалисты проанализировали вакансии и размер предлагаемых зарплат в 30 отраслях за девять месяцев прошлого и текущего годов. Согласно исследованию, чаще всего менеджеров ищут в розничной торговле (11,1 тысячи вакансий), IТ-индустрии (9,1 тысячи), оказывающих услуги бизнесу организациях (8 тысяч), строительном секторе (7,2 тысячи), производстве товаров народного потребления (7 тысяч) и продуктов питания (6 тысяч), бизнесе в логистической отрасли (5,2 тысячи).

В 24 из 30 исследованных отраслей уровень оплаты труда руководителей среднего и высшего звена значительно увеличился за год. Так, зарплаты менеджеров в учреждениях культуры и искусства выросли на 40% (до 100 тысяч рублей), в металлургии — на 38% (до 139 тысяч), в финансовом секторе и автокомпаниях — на 33% (150 тысяч и 149 тысяч соответственно), у производителей промышленного оборудования — на 32% (140 тысяч).

Кроме того, незначительно — на 1% — выросли зарплаты в медицинской отрасли (121 тысяча рублей), госучреждениях и сельском хозяйстве (101 тысяча). При этом на процент, до 132 тысяч рублей, снизился уровень оплаты в сфере образования.

Самые высокие зарплаты в 2024 году оказались у среднего и высшего менеджмента в компаниях, оказывающих услуги бизнесу (медианный уровень — 178 тысяч рублей), пишет RT. Кроме того, высокий уровень оплаты труда в сфере IТ (153,4 тысячи) и финансовом секторе (150 тысяч). При этом самые «скромные» доходы зафиксировали у управленцев в ЖКХ (106 тысяч рублей), телекоммуникациях (105 тысяч), сельском хозяйстве и госорганизациях (101 тысяча).

