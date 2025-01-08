Исследование: 77% россиян будут увеличивать финансовую «подушку безопасности»
Большинство жителей России продолжат в 2025 году увеличивать финансовую «подушку безопасности». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование «Почта банка».
В опросе приняли участие около трех тысяч клиентов кредитной организации.
«77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности"... При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», — указано в исследовании.
Половина респондентов, задумывающихся о сбережениях, хочет откладывать 5-10% среднего дохода ежемесячно. Еще 24% респондентов готовы выделять 10-15% от своего заработка, 18% — от 30 до 50% дохода, а 8% — свыше 50%.
Эксперты банка связали ситуацию со стремлением граждан «сфокусироваться на увеличении личного капитала». Отмечается, что действующие условия рынка позволяют получать высокую доходность.
Говоря о способах накопления, 11% респондентов выразили готовность использовать преимущества программы долгосрочных сбережений, 44,5% — накопительные счета, 26% — вклады. Еще 12% опрошенных планируют вкладывать средства в акции и облигации на фондовом рынке, 2% — покупать золото.
Ранее финансовый консультант Светлана Петрова посоветовала откладывать ежемесячно 10—15% от дохода во вклады с возможностью пополнения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru