Инвесторам предложили приобрести два исторических здания в Москве

На городские торги по продаже выставили два исторических здания в Хамовниках и Басманном районе столицы, сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Оба здания признаны объектами культурного наследия, поэтому победителям предстоит отреставрировать их и приспособить для современного использования. Торги пройдут 26 марта и 2 апреля. Участвовать в них могут физические и юридические лица», – уточнил руководитель ведомства.

Первый лот находится в Большом Саввинском переулке. Это двухэтажный деревянный дом на каменном полуподвале общей площадью 341 квадратный метр. Он является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой дом Ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний» архитектора Сергея Залесского. Одноэтажный каменный корпус здания построен в 1880 году, позднее были надстроены два деревянных этажа в псевдорусском стиле.

Второй объект располагается на Бакунинской улице. Это памятник регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.». Каменное двухэтажное здание с подвалом общей площадью 430 квадратных метров построено в 1773 году купцом Данилой Щербаковым в стиле классицизм. Изначально подвалы использовались как склад, первый этаж был торговым, второй – жилым. Дом сохранил первоначальную планировку.

Оба здания сейчас не используются. Заявочные кампании по лотам завершатся 14 и 21 марта.

