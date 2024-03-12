Инвесторам предложили приобрести два исторических здания в Москве
На городские торги по продаже выставили два исторических здания в Хамовниках и Басманном районе столицы, сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Оба здания признаны объектами культурного наследия, поэтому победителям предстоит отреставрировать их и приспособить для современного использования. Торги пройдут 26 марта и 2 апреля. Участвовать в них могут физические и юридические лица», – уточнил руководитель ведомства.
Первый лот находится в Большом Саввинском переулке. Это двухэтажный деревянный дом на каменном полуподвале общей площадью 341 квадратный метр. Он является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой дом Ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний» архитектора Сергея Залесского. Одноэтажный каменный корпус здания построен в 1880 году, позднее были надстроены два деревянных этажа в псевдорусском стиле.
Второй объект располагается на Бакунинской улице. Это памятник регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.». Каменное двухэтажное здание с подвалом общей площадью 430 квадратных метров построено в 1773 году купцом Данилой Щербаковым в стиле классицизм. Изначально подвалы использовались как склад, первый этаж был торговым, второй – жилым. Дом сохранил первоначальную планировку.
Оба здания сейчас не используются. Заявочные кампании по лотам завершатся 14 и 21 марта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минске отменили показ фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»
- Умер автор хита All by myself Эрик Кармен
- Минобороны: Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов за ночь
- СМИ: В Госдуму не внесут законопроект о запрете видео «прилетов» и работы ПВО
- Губернатор Никитин: В Кстовской промзоне после атаки БПЛА загорелся объект ТЭК
- Карлсон: Крым вернулся в состав России демократическим путем
- Мэр Кисловодска: пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
- Нацразведка США: Россия может применить оружие в космосе
- Старовойт: Над территорией Курской области сбили еще три беспилотника
- СМИ: в России согласовали пересмотр расчета налога на вклады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru