Интернет-магазин iHerb приостановил прием заказов из России

«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — отмечается в сообщении.

Кроме того, реализующий БАДы, витамины и продукты питания ретейлер прекратил прием заказов из Украины, Белоруссии и Молдавии. Компания отмечает, что доставка уже отправленных заказов может задерживаться до 30 рабочих дней. Также iHerb обещает отменить оформленный заказ и не брать за него плату, если посылку не удастся отправить в течение 30 рабочих дней.

