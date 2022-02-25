Интернет-магазин iHerb приостановил прием заказов из России

Американский интернет-магазин iHerb приостановил прием заказов из России, сообщается на сайте компании.

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«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — отмечается в сообщении.

Кроме того, реализующий БАДы, витамины и продукты питания ретейлер прекратил прием заказов из Украины, Белоруссии и Молдавии. Компания отмечает, что доставка уже отправленных заказов может задерживаться до 30 рабочих дней. Также iHerb обещает отменить оформленный заказ и не брать за него плату, если посылку не удастся отправить в течение 30 рабочих дней.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияСШАИнтернет-торговля
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