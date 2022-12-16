Интересная Москва: Как приобрести здание на городских торгах

На рынке коммерческой недвижимости особую нишу занимают нежилые здания. Стоимость таких объектов существенно выше, как и расходы на их содержание, однако подобная недвижимость имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые для многих компаний и предпринимателей являются решающими.

О приобретении целого здания обычно задумываются опытные инвесторы или предприниматели, реализующие проекты полного цикла. Зачастую подобную недвижимость покупают под открытие центрального офиса для поддержания имиджевой составляющей бренда или создание предприятий многопрофильного обслуживания – автосервисов, компаний комплексного обслуживания, производств.

В новом материале рассказываем, как приобрести здание под ведение бизнеса на городских торгах.