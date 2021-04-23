Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
Популярная американская брокерская компания Interactive Brokers (IB) прекратила сотрудничество с российскими партнерами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Прекращение совместной работы с IB подтвердили в инвестиционных компаниях «Атон» и «Универ капитал».
По инициативе американского посредника сотрудничающим с ним брокерам из РФ придется закрыть имеющиеся счета, соответственно, клиенты также лишатся доступа к ним.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на российские инвесткомпании, IB начал ограничивать работу с РФ и рядом других стран после получения в августе прошлого года штрафа на 38 млн долларов за некорректную работу по противодействию отмыванию денег. По данным комиссий США по ценным бумагам и торговле товарными фьючерсами, а также Службы регулирования отрасли финансовых услуг, брокерская компания открывала счета, предполагающие неполное раскрытие информации о конкретном клиенте.
Процесс ухода IB с российского рынка начался более 6 месяцев назад, и инвесткомпании РФ предупредили клиентов о текущей ситуации.
Interactive Brokers — одна из самых популярных брокерских компаний в РФ. При этом, согласно законодательству, российские клиенты не могли напрямую открывать счета в IB и пользовались услугами компаний-посредников.
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