«Ингосстрах» вдвое увеличил онлайн-продажи по линии В2В в 2022 году

Сборы компании «Ингосстрах» в онлайн-формате по линии B2B увеличились почти вдвое в 2022 году по сравнению с предыдущим годом и превысили 1 млрд рублей.

Больше всего клиентов интересовало страхование грузов, ответственности и имущества юрлиц (порядка 80% от общего объема премии). Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее активно онлайн-продажи велись в Краснодаре, Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге, а средний чек составил около 18000 рублей.

По словам директора департамента корпоративного бизнеса компании Дмитрия Мелехина, «Ингосстрах» уже не первый год остается одной из ведущих страховых компаний в сегменте B2B по итогам продаж бизнес-продуктов в digital. У нее не только самая широкая линейка онлайн-продуктов в России — секрет успеха еще и в том, что сотрудники сделать максимально удобным, простым и быстрым оформление полисов для страхователей. Мелехин отметил, что новые продукты для бизнеса, отвечающие запросам и потребностям клиентов, будут появляться и впредь.

Сегодня на портале страховой компании представлены 13 онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. В частности, можно застраховать грузы, информационные риски, профессиональную ответственность, ответственность врачей и медицинских работников, оценщиков, имущественные риски и гражданскую ответственность. Среди них — уникальный продукт «Ингобизнес», предусматривающий комплексное страхование имущественных рисков и ответственности юрлиц.

В 2022 году к линейке онлайн-продуктов добавился обновленный продукт по страхованию ответственности врачей и медработников. Благодаря ему можно свести к минимуму возможные последствия профессиональной деятельности медика.

Компания намерена увеличивать онлайн-продажи в сегменте B2B и нарастить долю рынка в digital в корпоративном портфеле страховой компании в 2023 году.

